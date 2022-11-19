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В Национальной библиотеке Болгарии открылся Уголок монгольской книги

CentralAsia (MNG) -  В Национальной библиотеке им. Святых Кирилла и Мефодия уже есть уголок, посвященный книгам по истории, традициям, культуре и литературе Монголии. Это 12-я страна с книжным уголком с момента инициативы директора библиотеки Красимиры Александровой в начале 2022 года.

На открытии присутствовало много гостей, в том числе послы США, Японии, Бельгии, Индии, Палестины, Армении, Алжира, Казахстана и Сирии.

Доц.профессор Красимира Александрова сказала: «Эти книжные пространства разных стран являются не только формой культурного обмена, но и прекрасной возможностью для контактов между национальными библиотеками». Коллекция Национальной библиотеки содержит замечательные документы, связанные с историей и культурой Монголии. Некоторые из них были выставлены на специальных витринах.

Посол Монголии Саянаа Лхагвасурэн выразила надежду, что книжный уголок вызовет интерес в ее стране. «Это начало ряда совместных культурных инициатив и проектов с различными болгарскими учреждениями, которые мы планируем на будущее», - сказала дипломат.

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