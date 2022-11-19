Молодой монгольский шахматист состязался с чемпионом мира по шахматам из России

Билгуун Сумъяа

CentralAsia (MNG) - 64-й Всемирный конгресс шахматной композиции (WCSC) в самом разгаре в Фуджейре, ОАЭ. В первый день чемпионата мира по решающим шахматам FM Билгуун Сумъяа из Монголии вырвался вперед. Но в итоге действующий чемпион, гроссмейстер ФИДЕ Данила Павлов проявил характер и защитил свой титул.

В интервью после первого дня решения Билгуун сказал, что доволен своим результатом, и его целью было стать первым гроссмейстером как в шахматах, так и в решении в истории Монголии.

Однако перед финальным туром Петр Мурдзя из Польши вырвался вперед с 55,25 балла, всего на 0,25 балла опережая своего ближайшего соперника Урала Хасанова. Борис Туммес и Данила Павлов разделили третье место и не сильно отстали. В последнем туре проявил себя действующий чемпион, гроссмейстер ФИДЕ по решению Данила Павлов (ФИДЕ). Он показал лучший результат и выиграл чемпионат, набрав 84,5 балла.

Данила Павлов

19-летний Павлов во второй раз подряд выиграл чемпионат мира по решению шахмат. Он также выиграл все три дополнительных соревнования по решению в разных форматах, которые проходили в Фуджейре в эти дни и продемонстрировали потрясающие общие результаты.

Решением ММ Урал Хасанов (ФИДЕ) завоевал серебряную медаль, а решение GM Петр Мурдзиа (Польша) занял третье место. Лидер по итогам первого дня Билгуун Сумъяа (Монголия) занял в турнире четвертое место.

Польша завоевала золотые медали в командных соревнованиях с 162,75 балла, а Сербия заняла второе место с 153,75 балла. Германия заняла третье место с результатом 138,75 балла.

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