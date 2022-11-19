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В Казахстане наступил день тишины

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 19 ноября объявлено днем тишины в преддверии внеочередных выборов президента республики. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной.

Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, 18 ноября прошел последний день предвыборной агитации.

«Предвыборная агитация заканчивается в 00:00 часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. 19 ноября - день тишины. Любая деятельность, связанная с предвыборной агитацией, в день тишины запрещена, и за нее законодательством предусмотрена ответственность», - сообщил Абдиров во время заседания ЦИК.

Любая агитационная деятельность в этот день влечет за собой последствия для кандидатов или избирательного объединения, в интересах которого она проводится.

В день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.

Проведение предвыборной агитации в день тишины влечет штраф:

для физических лиц - 15 МРП (45 945 тенге);

для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – 20 МРП (61 260 тенге);

для субъектов среднего предпринимательства – 25 МРП (76 575 тенге);

для субъектов крупного предпринимательства – 35 МРП (107 205 тенге).

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.

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