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Ким Чен Ын впервые появился на публике вместе с дочерью. Фото

CentralAsia (CA) -  Северокорейское государственное агентство ЦТАК опубликовало сообщение о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», в ходе которого присутствовали председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, его жена Ли Соль Чжу и дочь, которую предположительно зовут Ким Чжу Э. Она фигурирует на нескольких фотографиях, опубликованных ЦТАК, это первое появление дочери северокорейского лидера на публике.

«МБР нового типа «Хвасон-17», запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 км, а максимальная высота — 6040,9 км»,— описываются в материале ЦТАК испытания ракеты.

На фотографиях, сопровождающих публикацию, фигурирует девочка школьного возраста, которая держит Ким Чен Ына за руку и вместе с ним обходит военную технику. Ее статус в материале ЦТАК никак не комментируется и не уточняется.

Ректор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин полагает, что присутствие дочери Ким Чен Ына на пусковой площадке в непосредственной близости от МБР демонстрирует «уверенность Ким Чен Ына в успехе пуска ракеты и в «роде Пэкту», а также подчеркивать важность сферы безопасности».

Американский баскетболист Деннис Родман, в 2013 году посетивший Северную Корею, отмечал, что у Ким Чен Ына есть «маленькая дочь», которую зовут Чжу Э. «Я держал их ребенка Чжу Э и разговаривал с госпожой Ри»,— рассказал спортсмен журналистам после поездки (цитата по CNN).

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