Премьер Украины: почти половина энергетических объектов страны выведена из строя

Денис Шмыгаль

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что почти половина энергетической инфраструктуры страны выведена из строя. По его словам, Киеву необходима дополнительная помощь от европейских стран.

«Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики и поставок дополнительного оборудования, так и в средствах для закупки дополнительных объемов газа, а также для большей поддержки энергетического сектора»,— сказал Шмыгаль в ходе совместного брифинга с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве (цитата по «Укринформ»).

Ранее сегодня, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за обстрелов российской армии около 10 млн украинцев остаются без света. 15 ноября Россия наносила массированные удары по территории Украины. Господин Зеленский заявил, что в результате оказались повреждены 15 энергообъектов страны.

Как сообщали источники Politico 17 ноября, Украина может столкнуться с нехваткой оборудования для восстановления энергосистемы, если Россия продолжит наносить удары по территории страны.