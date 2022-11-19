В Болгарии задержали пятерых подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

CentralAsia (CA) - Полиция Болгарии задержала пять человек, подозреваемых в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле. Трое из них — граждане Молдавии, еще двое имеют арабское происхождение. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники, сведения подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Следствие считает, что задержанные оказывали коммуникационную и логистическую поддержку организаторам теракта. Как сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Болгарии Сийка Милев, четверо из пяти подозреваемых задержаны на 72 часа, в суд внесли требование об их аресте.

Позже телеканал A Haber сообщил со ссылкой на источники, что в Турции задержали еще восемь человек по подозрению в причастности к теракту. Задержанных подозревают в оказании помощи террористам и их укрывательстве. Также, по версии следствия, двое из них помогли гражданке Сирии Ахлам аль-Башир, которую считают виновной в теракте, незаконно проникнуть в Турцию из Сирии.

Теракт на улице Истикляль в центре Стамбула произошел 13 ноября. В результате погибли не менее 6 человек, пострадал 81 человек. Власти Турции назвали произошедшее терактом и обвинили в нем сирийских курдов, Рабочая партия Курдистана отрицает свое участие в организации взрыва. Гражданку Сирии Ахлам Альбашир обвиняют в совершении теракта. Газета Yeni Safak сообщала, что следствие считает, что ее готовили в США. Всего турецкие власти арестовали 50 человек по подозрению в причастности к теракту