В Перу пассажирский самолет врезался в пожарную машину и загорелся, есть погибшие. Видео

CentralAsia (CA) - В аэропорту имени Хорхе Чавеса в столице Перу Лиме пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе и загорелся. Находившиеся в машине двое пожарных погибли, сообщает управляющая компания авиаузла Lima Airport Partners в опубликованном в Twitter заявлении.

«Мы выражаем нашу солидарность с семьями Анхеля Торреса из пожарной роты Гарибальди 6 и Николаса Санта-Гадеа из пожарной роты Гарибальди 7, с которыми мы уже связались, чтобы оказать поддержку. В то же время мы проводим все необходимые расследования, чтобы определить причины этого факта», — говорится в заявлении.

Аэропорт в связи с произошедшим приостановил работу до 13:00 следующего дня. Рейсы, которые должны были приземлиться там, перенаправляют в другие аэропорты.

Two firefighters killed at Lima, Peru airport when their truck was rammed by with a passenger jet aircraft that was landing. https://t.co/ZgOfTZQ3jQ

С автомобилем службы авиационной пожарной безопасности столкнулся рейс LA2213 авиакомпании LATAM Airlines Peru, следовавший по маршруту Лима — Хулиака. Авиакомпания в Twitter подтвердила это, отметив, что среди пассажиров и экипажа пострадавших нет. Столкнувшись с машиной, самолет еще некоторое время продолжил движение с загоревшейся задней частью. Позже пожар потушили.

A passenger posted a video on TikTok during the evacuation. Earlier the #LATAM Chile #A320neo has been hit by a fire truck that was crossing the active runway while the aircraft was taking off from #Lima Airport, #Peru. The two firefighters in the truck didn't survived. #LA2213 pic.twitter.com/4IBiAHgM3j