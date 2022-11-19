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Новый премьер Великобритании Сунак приехал в Киев и встретился с Зеленским. Видео

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который занял пост главы правительства 25 октября, прибыл в Киев. В столице Украины он провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции британский премьер сказал, что обсудил с Зеленским планы по восстановлению Украины. Он пообещал помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины и анонсировал поставки 125 зенитных орудий и спецсредств для борьбы с беспилотниками.

Владимир Зеленский по итогам встречи написал в Twitter: «В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности».

О скором визите нового премьер-министра в Украину в начале ноября говорил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. Он не стал называть конкретной даты приезда в целях безопасности премьера.

Украина стала второй страной, которую посетил Сунак после своего избрания премьером Великобритании. 6 ноября он приехал в Египет на климатическую конференцию ООН. Риши Сунак стал премьер-министром вместо Лиз Трасс, которая ушла в отставку 20 октября, пробыв на этом посту 45 дней.

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