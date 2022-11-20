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Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана. Видео

CentralAsia (KZ) -  Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных выборах главы государства.

Токаев проголосовал на избирательном участке в здании Дворца школьников в Астане.

Процедура оформления президента, естественно, никак не отличалась от других избирателей. Он, как и остальные граждане, получил свой бюллетень и прошёл с ним в кабинку для голосования.

«Текущий год не был лёгким, но народ прошёл все трудности стойко. Теперь перед нами стоят новые обязательства и цели. В первую очередь по реализации программы. Если весь народ проголосует за меня, нужно её осуществить и реализовать. Поэтому работы много. Мы в этом году реализовали политические реформы. Среди них летом прошёл референдум», – отметил Токаев.

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