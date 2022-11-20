Токаев анонсировал заявление по парламентским выборам в конце года

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в конце года выступит со специальным заявлением по поводу парламентских выборов. Он отметил, что отставка правительства не требуется после президентских выборов, голосование по которым проходит сегодня, 20 ноября.

«Политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов не обязательно правительству уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, то в конце года я насчет этого сделаю специальное заявление»,— сказал Токаев на одном из избирательных участков.

Президент Казахстана сообщил, что правительство продолжит работать, однако будут точечные изменения в его составе.

Токаев заявил, что Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную внешнюю политику.

«Казахстан, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику привлечено более $300 млрд, что на нашем рынке работают крупные транснациональные компании, обязан проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — сказал он.

Он заверил, что Казахстан подчиняется уставу ООН и ведет мирную внешнюю политику.

По обновленной конституции президент Казахстана избирается на один семилетний срок и больше не может выдвигать свою кандидатуру. Для победы кандидату нужно набрать больше 50% голосов. Если ни один кандидат не сможет получить такую поддержку, то проводится второй тур выборов.

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