Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана. Видео

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах главы государства.

Экс-президент отдал свой голос на избирательном участке №393, расположенном в театре оперы.

На вопрос журналистов о том, за кого он проголосовал, первый президент ответил следующее:

«Я кому передал власть добровольно? Я тогда ещё сделал выбор, выбор до конца. Я хочу сказать за себя, что сейчас очень нужно единство нашему народу», – добавил Назарбаев.

На данный момент проголосовали все шесть кандидатов в президенты Казахстана, а также премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Сената Маулен Ашимбаев, госсекретарь Ерлан Карин, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, акимы Ерболат Досаев и Алтай Кульгинов и другие.

По данным ЦИК, по состоянию на 10:00, в голосовании приняли участие более 2,7 млн казахстанцев.

Сегодня, 20 ноября, с 07:00 до 20:00 проходят внеочередные выборы в президенты Казахстана. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов: Салтанат Турсынбекова, Касым-Жомарт Токаев, Жигули Дайрабаев, Каракат Абден, Мейрам Кажыкен и Нурлан Ауесбаев. Также в бюллетенях есть графа "против всех".

Согласно новым поправкам в Конституцию, победивший на выборах президент будет возглавлять страну семь лет и не будет иметь возможности переизбираться повторно.

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