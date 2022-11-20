На выборах президента Казахстана проголосовали к полудню 38,55% избирателей, - ЦИК РК

CentralAsia (KZ) - Явка на внеочередных выборах президента в Казахстане к 12:00 по столичному времени составила 38,55%, сообщил член Центризбиркома республики Асылбек Смагулов.

Он отметил, что на предыдущих выборах в 2019 году явка избирателей к этому часу составила 35,1%.

«В общем по стране на 12:00 получили бюллетени 4 606 596 граждан, что составляет 38,55% от числа включенных в списки для голосования», - заявил Смагулов.

Наибольшая явка наблюдается в Туркестанской области. Там проголосовало уже более 64% граждан. Наименьшая явка отмечена в Алматы - 16,89%.

В разрезе регионов явка составила:

по области Абай - 43,67%;

по Акмолинской области - 40,13%;

по Актюбинской области - 44,48%;

по Алматинской области - 25,83%;

по Атырауской области - 40,42%;

по Западно-Казахстанской области - 27,55%;

по Жамбылской области - 41,29%;

по области Жетісу - 42,18%;

по Карагандинской области - 44,99%;

по Костанайской области - 42,87%;

по Кызылординской области - 43,46%;

по Мангистауской области - 41,19%;

по Павлодарской области - 44,23%;

по Северо-Казахстанской области - 43,64%;

по Туркестанский области - 64,21%;

по области Ұлытау - 52,22%;

по Восточно-Казахстанской области - 41,86%;

по Астане - 19,33%;

по Алматы - 16,89%;

по Шымкенту - 34,41%.

В списки избирателей включены 11 млн 950 тыс. 485 казахстанцев.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

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