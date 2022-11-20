На выборах президента Казахстана проголосовали к полудню 38,55% избирателей, - ЦИК РК

CentralAsia (KZ) - Явка на внеочередных выборах президента в Казахстане к 12:00 по столичному времени составила 38,55%, сообщил член Центризбиркома республики Асылбек Смагулов.
Он отметил, что на предыдущих выборах в 2019 году явка избирателей к этому часу составила 35,1%.
«В общем по стране на 12:00 получили бюллетени 4 606 596 граждан, что составляет 38,55% от числа включенных в списки для голосования», - заявил Смагулов.
Наибольшая явка наблюдается в Туркестанской области. Там проголосовало уже более 64% граждан. Наименьшая явка отмечена в Алматы - 16,89%.
В разрезе регионов явка составила:
по области Абай - 43,67%;
по Акмолинской области - 40,13%;
по Актюбинской области - 44,48%;
по Алматинской области - 25,83%;
по Атырауской области - 40,42%;
по Западно-Казахстанской области - 27,55%;
по Жамбылской области - 41,29%;
по области Жетісу - 42,18%;
по Карагандинской области - 44,99%;
по Костанайской области - 42,87%;
по Кызылординской области - 43,46%;
по Мангистауской области - 41,19%;
по Павлодарской области - 44,23%;
по Северо-Казахстанской области - 43,64%;
по Туркестанский области - 64,21%;
по области Ұлытау - 52,22%;
по Восточно-Казахстанской области - 41,86%;
по Астане - 19,33%;
по Алматы - 16,89%;
по Шымкенту - 34,41%.
В списки избирателей включены 11 млн 950 тыс. 485 казахстанцев.
Голосование продлится до 20:00 по местному времени.