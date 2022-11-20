экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter

CentralAsia (CA) -  Глава Twitter Илон Маск восстановил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа. Он объявил об этом после проведения опроса в соцсети. В нем приняли участие 15 млн пользователей: 51,8% выступили за возвращение господина Трампа, 48,2% — против.

«Народ высказался. Трамп будет восстановлен»,— написал Маск в Twitter. Он добавил латинскую поговорку Vox Populi, Vox Dei (голос народа — голос Бога).

Сам Трамп заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от итогов голосования. Он написал в своей соцсети Truth Social: «Голосуйте положительно, но не беспокойтесь, мы никуда не собираемся. Truth Social особенная».

Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа после штурма Капитолия его сторонниками в начале 2021 года. Прежнее руководство соцсети считало, что твиты 45-го президента США могут побудить людей устраивать беспорядки.

Илон Маск купил Twitter за $44 млрд в конце октября. После этого в компании уволили половину сотрудников. Миллиардер обещал ослабить правила модерации и пересмотреть верификацию пользователей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • 24-летняя Томирис Какимова стала победительницей конкурса «Мисс Казахстан-2022». Фото, видео
  • На выборах президента Казахстана проголосовали к полудню 38,55% избирателей, - ЦИК РК
  • Новый премьер Великобритании Сунак приехал в Киев и встретился с Зеленским. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com