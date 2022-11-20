Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter

CentralAsia (CA) - Глава Twitter Илон Маск восстановил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа. Он объявил об этом после проведения опроса в соцсети. В нем приняли участие 15 млн пользователей: 51,8% выступили за возвращение господина Трампа, 48,2% — против.

«Народ высказался. Трамп будет восстановлен»,— написал Маск в Twitter. Он добавил латинскую поговорку Vox Populi, Vox Dei (голос народа — голос Бога).

Сам Трамп заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от итогов голосования. Он написал в своей соцсети Truth Social: «Голосуйте положительно, но не беспокойтесь, мы никуда не собираемся. Truth Social особенная».

Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа после штурма Капитолия его сторонниками в начале 2021 года. Прежнее руководство соцсети считало, что твиты 45-го президента США могут побудить людей устраивать беспорядки.

Илон Маск купил Twitter за $44 млрд в конце октября. После этого в компании уволили половину сотрудников. Миллиардер обещал ослабить правила модерации и пересмотреть верификацию пользователей.