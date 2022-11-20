Турция нанесла удары по курдским районам Сирии и Ирака после теракта

CentralAsia (CA) - Анкара нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии, так как эти территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию, сообщается на сайте Минобороны страны.

Ведомство указало, что эти действия были предприняты в рамках операции «Коготь-меч», их целью была нейтрализация «Рабочей партии Курдистана» (РПК), Союза общин Курдистана (ККК), отрядов народной самообороны курдов.

В Twitter турецкого Минобороны ранее было опубликовано сообщение, где говорилось, что пришло «время расчета» и «негодяи будут привлечены к ответственности за вероломные нападения». Сообщение сопровождает фотография, на которой изображен взлет истребителя. Позднее ведомство разместило еще один твит. «Гнезда террористов уничтожаются точными попаданиями», — говорилось в нем.

Репортер Haberturk сообщил, что около 21:00 19 ноября (по местному времени) с авиабазы на юго-востоке Турции в городе Диярбакыр вылетели самолеты, второй вылет был около 1:00 20 ноября, при этом десять ранее вылетевших самолетов вернулись на базу.

Источники сообщили репортеру, что удары наносились по районам Кобани и Дерик (север Сирии), Шангал и Кандиль (север Ирака). Взрывы, по данным источников, произошли в районе штаб-квартиры курдских отрядов народной самообороны (входят в состав Сирийских демократических сил — СДС).

СДС в Twitter подтвердили авиаудары в районе Кобани и других частях автономной области северной и восточной Сирии (NES, сирийский Курдистан), которую контролируют СДС.

Турция обвинила РПК, которую Анкара считает террористической организацией, в совершении теракта в Стамбуле. 13 ноября на одной из популярных пешеходных улиц города, Истикляль, произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, еще как минимум 81 пострадал.

В совершении теракта заподозрили гражданку Сирии 1999 года рождения по имени Ахлам Альбашир, которая, как сообщила турецкая полиция, призналась в связях с РПК. Всего по делу о взрыве задержали не менее 50 человек.

РПК отрицала свою причастность к теракту. В своем заявлении организация указала, что для ее членов «не может быть и речи о том, чтобы каким-либо образом нападать на гражданских лиц».

Al Arabiya сообщила незадолго до появления информации о турецких ударах, что администрация сирийского Курдистана призвала жителей объединиться против возможного нападения со стороны Турции и предупредила, что конфликт может перерасти в длительную войну.