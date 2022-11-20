Явка на президентских выборах в Казахстане к середине дня составила 51,16%, - ЦИК РК

CentralAsia (KZ) - Более половины казахстанцев, включенные в списки избирателей на выборы президента, получили бюллетени. По состоянию на 14:00 часов явка составила 51,16%, сообщила в ходе брифинга член центральной избирательной комиссии РК Сабина Мустафина. При этом самая низкая явка по-прежнему остается в городе Алматы.

«В общем по стране на 14:00 часов получил бюллетени 6 113 621 гражданин, что составляет 51,16% от числа включенных в списки для голосования», - сказала Мустафина.

Она отметила, что явка в Абайской области составила 69,32%, в Акмолинской области – 51,04%, в Актюбинской области – 53,21%, в Алматинской области – 40,85%, в Атырауской области – 52,56%, в Западно-Казахстанской области – 43,85%, в Жамбылской области – 52,74%. В Жетысуской области проголосовали 52,17% избирателей, в Карагандинской области – 53,75%, в Костанайской области – 53,15%, в Кызылординской области – 59,18%, в Мангистауской области – 53,40%, в Павлодарской области – 52,55%, в Северо-Казахстанской области – 53,10%, в Туркестанский области – 76,61%, в Улытауской области – 68,32%, в Восточно-Казахстанской области – 52,99%. В столице явка составляет 39,79%, в Алматы – 24,17% и в Шымкенте – 51,69%.

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