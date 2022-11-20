Назарбаев о деле бывшего главы КНБ Масимова: Разве Иисус Христос знал, что рядом сидящий Иуда – предатель?

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке в Astana Opera. После голосования он ответил на вопрос о расследовании уголовного дела в отношении бывшего главы КНБ Карима Масимова.

Назарбаева спросили: «В столице начался суд на Каримом Масимовым. Все-таки это ваш человек, что вы можете сказать по суду и кто мог за ним стоять, если он все-таки виноват в этом?».

«Меня тоже это очень интересует, я тоже жду окончания следствия и суда. Что явилось причиной и кто за этим стоит. Очень трудно. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь, разве Иисус Христос рядом сидящего Иуду знал? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончания суда и все мы я думаю, узнаем истину», - сказал Назарбаев.

Карим Масимов, руководивший КНБ с 2016 года, был арестован во время январских событий. Он подозревается в их организации. При этом дело было засекречено с самого начала расследования, следствие не пояснило, почему Масимову и одному из его замов – Ануару Садыкулову, помимо обвинения в попытке захвата власти, предъявлены обвинения в госизмене.

18 ноября в Астане начались судебные слушания в отношении Карима Масимова. Он и Садыкулов преданы суду по статьям о государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти (ч.3 ст.179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п.3 ч.4 ст.362 УК). Бывший заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин – за насильственный захват власти (ч.3 ст.179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п.3 ч.4 ст. 362 УК). Еще один экс-заместитель главы КНБ Марат Осипов, а также бывший заместитель начальника департамента КНБ Акипов и бывший начальник управления КНБ Бекмурат – по различным частям ст. 362 УК.

Карим Масимов в 2007-2012 годы был премьер-министром РК, с 2012 по 2014 год — руководителем Администрации президента РК, в 2014-2015 годы — снова премьером, а с 8 сентября 2016 года до 6 января 2022 года был председателем Комитета национальной безопасности РК.

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