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В Казахстане завершилось голосование на выборах президента
Предыстория: В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы

CentralAsia (KZ) -  На всей территории Казахстана завершилось голосование на президентских выборах. Как сообщил в ходе брифинга заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, по предварительным данным, явка составила 69,43%.

«На 22:00 часа бюллетени получил 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа избирателей, включенных в списки для голосования», - озвучил предварительные данные Петров.

По регионам явка составила:

по области Абай – 80,18%;

по Акмолинской области – 78,87%;

по Актюбинской области – 72,81%;

по Алматинской области – 72,10%;

по Атырауской области – 70,87%;

по Западно-Казахстанской области – 68,67%;

по Жамбылской области – 79,57%;

по области Жетісу – 81,42%;

по Карагандинской области – 78,39%;

по Костанайской области – 79,28%;

по Кызылординской области – 81,07%;

по Мангистауской области – 66,99%;

по Павлодарской области – 77,58%;

по Северо-Казахстанской области – 79,01%;

по Туркестанский области – 80,37%;

по области Ұлытау – 75,48%;

по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;

по г. Астана – 48,60%;

по г. Алматы – 28,72%;

по г. Шымкент – 59,79%.

Самыми активными оказались жители области Жетысу и Кызылординской области – в каждой свыше 81%. Наименьший интерес к выборам проявили алматинцы (менее 29%).

Голосование продолжается на 44 избирательных участках, расположенных за пределами Казахстана. Итоговую статистику ЦИК обещает предоставить в понедельник.

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