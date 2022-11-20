В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

CentralAsia (KZ) - На всей территории Казахстана завершилось голосование на президентских выборах. Как сообщил в ходе брифинга заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, по предварительным данным, явка составила 69,43%.
«На 22:00 часа бюллетени получил 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа избирателей, включенных в списки для голосования», - озвучил предварительные данные Петров.
По регионам явка составила:
по области Абай – 80,18%;
по Акмолинской области – 78,87%;
по Актюбинской области – 72,81%;
по Алматинской области – 72,10%;
по Атырауской области – 70,87%;
по Западно-Казахстанской области – 68,67%;
по Жамбылской области – 79,57%;
по области Жетісу – 81,42%;
по Карагандинской области – 78,39%;
по Костанайской области – 79,28%;
по Кызылординской области – 81,07%;
по Мангистауской области – 66,99%;
по Павлодарской области – 77,58%;
по Северо-Казахстанской области – 79,01%;
по Туркестанский области – 80,37%;
по области Ұлытау – 75,48%;
по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;
по г. Астана – 48,60%;
по г. Алматы – 28,72%;
по г. Шымкент – 59,79%.
Самыми активными оказались жители области Жетысу и Кызылординской области – в каждой свыше 81%. Наименьший интерес к выборам проявили алматинцы (менее 29%).
Голосование продолжается на 44 избирательных участках, расположенных за пределами Казахстана. Итоговую статистику ЦИК обещает предоставить в понедельник.