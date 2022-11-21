В конкурсе «Miss Heritage International 2022"» 18-летняя Б. Хуслэн была выбрана вице-мисс и победила в пяти номинациях

Хуслэн Баярбат

CentralAsia (MNG) - Конкурс красоты «Miss Heritage International 2022"» прошел во дворце Вивател в Куала-Лумпуре, Малайзия. Основной целью этого конкурса является представление и распространение мира, окружающей среды, туризма, культуры, в том числе наследия стран мира.

В этом году в пятерку лучших вошли мисс России, Монголии, Индонезии, Латвии и Малайзии.

18-летняя мисс Хуслэн Баярбат, представлявшая Монголию на конкурсе «Мисс Heritage International 2022», проходившем в Куала-Лампуре, Малайзия, стала первым вице-мисс и выиграла пять номинаций.

Хуслэн Баярбат победила в пяти номинациях:

Best evening gown,

Miss photogenic,

Tourism ambassador,

Miss Best body,

First runner-up.

Организаторы отметили, что ее видеоконтент, знакомящий с Монголией и наследием, привлек внимание многих людей и произвел особое впечатление на его получение награды «Tourism ambassador».

Первой мисс стала ведущая «Русского радио» и модель Анна Крилина.

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