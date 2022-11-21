После допингового скандала 4 года назад Орхон завоевала золотую медаль в США

Орхон Пурэвдорж

CentralAsia (MNG) - В 2018 году чемпионку Азиады-2018 по борьбе дисквалифицировали за допинг. В Азиатских Играх в Джакарте скандалы, связанные с играми возникли. 5 сентября 2018 года стало известно о том, что из-за допинга была наказана чемпионка в борьбе у женщин Орхон Пурэвдорж (Монголия).

Орхон выиграла Азиаду в весовой категории до 62 кг. В финальной схватке она разгромила представительницу Кыргызстана Айсулу Тыныбекову. Но в итоге монголка провалила допинг-тест, который был сдан после соревнований.

В анализах спортсменки нашли запрещенные анаболические стероиды. Результаты Орхон уже аннулированы, а спортсменка получила четырехлетнюю дисквалификацию. Соответственно золотая медаль пришла к представительнице Кыргызстана.

10-12 ноября состоялись первые международные соревнования по вольной борьбе среди взрослых имени Цогтбаяра Цэрэнбаатара, заслуженного спортсмена Монголии.

А в этом году наказание прошло, и Орхон уже стала чемпионкой этих соревнований.

Чемпионка мира по вольной борьбе Орхон Пурэвдорж выиграла международные соревнования «2022 Bill Farrell Memorial International», проходившие в Нью-Йорке, США 18-19 ноября, и завоевала золотую медаль.

На протяжении более 60 лет Нью-Йоркский спортивный клуб проводил ежегодные праздничные международные чемпионаты по борьбе NYAC, ныне известные как Международный открытый турнир имени Билла Фаррелла, названный в честь покойного Билла Фаррелла, бывшего председателя NYAC по борьбе и олимпийского тренера 1972 года.

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