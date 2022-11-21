Алтанцэцэг Батсух
CentralAsia (MNG) - Монгольская дзюдоистка представит ОАЭ на турнире Большого шлема в Токио
Алтанцэцэг Батсух, спортсменка из клуба «Женко» в весовой категории 57 кг, отправилась в Объединенные Арабские Эмираты в качестве дзюдиостка-легионера из Монголии.
Она стала пятым спортсменом-легионером из Монголии. Первое соревнование Алтанцэцэг, представляющее ОАЭ, — это турнир Большого шлема в Токио в декабре.
Мохамед Майта и Б. Алтанцэцэг из ОАЭ будут бороться в весовой категории до 57 кг на турнире Большого шлема в Токио.
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