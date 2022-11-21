Монгольский волейболист одержал свою первую победу в тайской лиге

Хангал Тамираа

CentralAsia (MNG) - Хангал Тамираа, игрок команды «“Натур Мед Ноён» Национальной волейбольной лиги, в начале ноября покинул свою страну, чтобы играть в тайской волейбольной лиге. Он талантливый спортсмен, который выиграл с командой чемпионат Национальной премьер-лиги 2021 года и был назван «Лучшим равноправным игроком».

Сезон Тайской профессиональной лиги волейбола 2022-2023 стартовал 19 ноября. Потомственный волейболист и мастер спорта Хангал Тамираа дебютировал в тайской национальной лиге. Его команда «Накхон Ратчасима» обыграла «Паяак Сенсе» со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:19).

Команда Хангала «Накхон Ратчасима» по прозвищу «Cat Devill» больше всего выигрывала Тайскую лигу в 2008, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020 и 2021 годах.

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