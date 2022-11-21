экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольский волейболист одержал свою первую победу в тайской лиге
Хангал Тамираа
Хангал Тамираа

CentralAsia (MNG) -  Хангал Тамираа, игрок команды «“Натур Мед Ноён» Национальной волейбольной лиги, в начале ноября покинул свою страну, чтобы играть в тайской волейбольной лиге. Он талантливый спортсмен, который выиграл с командой чемпионат Национальной премьер-лиги 2021 года и был назван «Лучшим равноправным игроком».

Сезон Тайской профессиональной лиги волейбола 2022-2023 стартовал 19 ноября. Потомственный волейболист и мастер спорта Хангал Тамираа дебютировал в тайской национальной лиге. Его команда «Накхон Ратчасима» обыграла «Паяак Сенсе» со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:19).

Команда Хангала «Накхон Ратчасима» по прозвищу «Cat Devill» больше всего выигрывала Тайскую лигу в 2008, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020 и 2021 годах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы
  • Монгольская дзюдоистка представит ОАЭ на турнире Большого шлема в Токио
  • На выборах президента Казахстана проголосовали к полудню 38,55% избирателей, - ЦИК РК


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com