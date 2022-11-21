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Министр обороны Китая провел виртуальную встречу с монгольским коллегой

CentralAsia (MNG) -  В субботу член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ провел виртуальную встречу с министром обороны Монголии Сайханбаяр Гурсэд.

По словам Вэй, под руководством лидеров двух стран Китай и Монголия добились значительного прогресса в развитии сообщества с общим будущим.

Вэй выразил надежду, что военные двух стран будут поддерживать более тесное стратегическое общение, расширять совместную подготовку, углублять сотрудничество в области пограничного контроля и осуществлять многостороннее взаимодействие, чтобы поднять свои отношения на более высокий уровень.

Сайханбаяр сказал, что Монголия готова работать с Китаем для углубления практического сотрудничества в области подготовки кадров, международных миротворческих операций и медицинского обслуживания в школах, среди прочего, и совместно продвигать углубленное развитие двусторонних отношений в области обороны.

Вэй также проинформировал своего монгольского коллегу о 20-м съезде Коммунистической партии Китая. Сайханбаяр поздравил с успешным проведением съезда.

26 июля 2021 года с официальным визитом Монголию посетил член Госсовета, министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Вэй Фэнхэ.

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