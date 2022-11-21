Бывший президент Элбэгдорж Цахиа о демократии и безопасности Монголии

Элбэгдорж Цахиа выступает в Европарламенте

CentralAsia (MNG) - «Демократия глубоко укоренилась в Монголии. Тем не менее, выбор нашего народа постоянно подвергается нападкам».

Элбэгдорж Цахиа — гигант в демократической истории Монголии. Он помог возглавить демократическую революцию 1990 года и стал соавтором итоговой конституции, которая сделала Монголию демократией. Лидер Демократической партии, он также был премьер-министром Монголии с 2004 по 2006 год и президентом с 2009 по 2017 год.

Хотя он больше не занимает свой пост, Элбэгдорж был активен в течение последних пяти лет, и совсем недавно он попал в заголовки газет за осуждение российского вторжения в Украину. А в октябре 2022 года он стал последним членом The Elders, группы мировых лидеров, основанной Нельсоном Манделой для продвижения мира, справедливости и прав человека.

В письменном интервью Болор Лхаажав из The Diplomat спросил Элбэгдорж, что он думает о нынешнем направлении демократии в Монголии и непростой ситуации с безопасностью в Северо-Восточной Азии.

-Политическая сфера Монголии изменилась с тех пор, как вы покинули свой пост в 2017 году, особенно в партийной политике. На ваш взгляд, как одного из признанных демократических лидеров 1990-х годов, каков нынешний статус Демократической партии? Монголия движется к однопартийному правительству?

-Надеюсь нет. Плюрализм мнений – одна из ценностей нашего общества.Демократия глубоко укоренилась в Монголии. Тем не менее, выбор нашего народа постоянно подвергается нападкам. Я бы сказал, в первую очередь с севера.

Сегодня Украина ведет открытую войну, а Монголия ведет скрытую войну, чтобы защитить нашу свободу. Основной целью этой «холодной» войны являются демократические устремления и достижения монголов. Конечно, Демократическая партия Монголии является их очевидной мишенью. Монгольская демократия переживает тяжелые времена; она смертельно ранена. Но я надеюсь, что благодаря свободолюбивой воле и духу монгольского народа она восстановится.

Многие видят в Монголии демократический якорь на Востоке. Я называю это «хрупким пламенем свободы» между Россией и Китаем. Несмотря на хрупкость, это пламя обладает огромной силой, чтобы зажечь, я бы даже сказал, осветить наш регион демократическими достижениями, опытом, уроками, которые мы извлекли на нашем нелегком пути демократии. Демократическое сообщество мира ждет от нас вдохновения, упорства и полного торжества справедливости и свободы.

Поэтому мы не имеем права проиграть. Мы просто не можем позволить себе подвести эту уверенность.

-Что вы думаете о недавних конституционных поправках в Монголии? Как эти изменения могут повлиять на демократию Монголии в целом, как положительно, так и отрицательно?

-Одним из замечательных достижений демократического движения в Монголии стала наша конституция.С 1992 года в нашу конституцию было внесено три основных изменения. Две из них были полным провалом, а третья — катастрофой. Это было нападение на нашу конституцию со стороны самого Конституционного суда! Такие действия никогда не должны повторяться.

Прошу прощения за краткий ответ: эти изменения были разрушительными. Стабильная, демократическая конституция должна быть законным величием демократического развития Монголии. Она должна быть высшим защитником монгольской демократии. Никто не имеет права посягать на его неприкосновенность.

-С геополитической точки зрения Монголия находится в очень сложной обстановке. Аналитики продолжают задаваться вопросом, как Монголия может сохранить свои демократические институты и ценности, учитывая множество дестабилизирующих факторов в регионе. Это включает в себя вторжение России в Украину, ракетные испытания Северной Кореи и общий рост военных расходов в регионе. Каковы, на Ваш взгляд, общие перспективы безопасности Северо-Восточной Азии в ближайшей и среднесрочной перспективе?

-Монголия вносит свой вклад в безопасность и сотрудничество в нашем регионе, если она остается сильной демократией, с прочными институтами, открытым и плюралистическим обществом и здоровой экономикой. Конечно, без сомнения, мы сталкиваемся со многими проблемами. Однако в случае с Монголией воля, желание и стремление людей к демократии и демократическим ценностям будут преобладать. Устойчивая демократия Монголии играет важную роль в обеспечении безопасности нашего региона.

Второй момент, который я хотел бы подчеркнуть, заключается в том, что Монголия проводит многостороннюю открытую внешнюю политику. Несмотря на вопросы геополитики и безопасности, внешнеполитическая философия Монголии остается прежней – дружественные и открытые отношения со всеми странами нашего региона. Действительно, Монголия поддерживает и развивает дружеские отношения со всеми странами не только региона, но и со всем остальным миром.

Это правда, что сегодня мир неспокойный. И хотя не многие вопросы в регионе зависят от Монголии, я твердо верю, что монгольская демократия и свободолюбивый дух нашего народа меняют правила игры, особенно в долгосрочной перспективе.

-Согласны ли вы с тем, что многосторонние диалоги, такие как шестисторонние переговоры и Улан-Баторский диалог, так и не смогли изменить мотивы Северной Кореи в создании ядерного оружия?

-Я не совсем согласен с тем, что эти механизмы оказались безуспешными. Надо понимать, что обеспечение и укрепление региональной безопасности – это процесс.На мой взгляд, то, что до сегодняшнего дня в регионе не было крупного противостояния, — это уже успех.

Шестисторонние переговоры и Улан-Баторский диалог сыграли важную роль в понимании позиций каждой страны. В прошлом другого механизма как такового не существовало. Эти многосторонние подходы нельзя заменить. Монголия смогла создать платформу, которая позволяет проводить личные встречи лицом к лицу — платформу, где лидеры и представители могут видеть друг друга и не только «слышать», но и «слушать» другие стороны. Поэтому, на мой взгляд, эти диалоги не были бесполезными, и их следует продолжать по мере продвижения вперед.

-Чем Улан-Баторский диалог отличается от любых других многосторонних площадок и какой новый механизм он может предложить?

-Улан-Баторский диалог не преследует цели изменить шестисторонние переговоры. Любой диалог имеет свои особенности, свой колорит. Особенность Улан-Баторского диалога заключается в том, что он направлен на объединение всех сторон, в том числе представителей Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Это очень важно.

В прошлом были встречи, в которых участвовала КНДР, а были и те, которые она пропустила. Более того, Улан-Баторский диалог, хотя и открыт для официальных каналов, но также открыт для научных кругов и ученых в этой области. Это уже означает, что переговоры UB представляют собой многогранный и укрепляющий доверие процесс, который открывает как политические, так и академические дискуссии в сочетании со многими ресурсами. Эти аспекты придают этому механизму стратегический вес.

Укрепление доверия и укрепление мира с демократической Монголией в качестве честного посредника — это то, что Монголия предлагает региональной безопасности, сотрудничеству и процветанию. И Монголия по-прежнему привержена этому благородному делу.

-Вы недавно были выбраны The Elders в качестве члена. Расскажите, пожалуйста, как вы впервые связались с НПО и чего вы надеетесь достичь?

-Для меня большая честь быть частью The Elders. Продвигать наследие Нельсона Манделы, Десмонда Туту и Кофи Аннана на благо человечества — почетная обязанность.

У The Elders есть уникальный опыт и проницательное видение проблем, с которыми человечество сталкивается сегодня. Я уверен, что Старейшины могут изменить мир к лучшему. Коллективно решая проблемы прав и свобод человека, справедливости и мира, проще говоря, Старейшины стремятся построить достойную жизнь для людей, чтобы люди жили достойно, всем сердцем пользуясь всеми правами, на которые мы имеем право от нашей рождение.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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