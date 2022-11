«The Apprentice Mongolia-2022» — монгольская версия шоу Трампа возвращается…

Ганхуяг Чулуун

CentralAsia (MNG) - В 2020 году монгольская версия американского реалити-шоу оживилась благодаря известному монгольскому бизнесмену Ганхуяг Чулуун.

Второй сезон шоу «The Apprentice Mongolia-2022» начинается.

С 11 декабря смотрите каждое воскресенье в 19:30 на телеканале Mongol TV.

Так начинается путь к поиску надежного исполнительного директора для работы под руководством Ганхуяг Чулуун, одного из политиков делового сектора Монголии.

The Apprentice — это американское телевизионное реалити-шоу, которое оценивает деловые навыки группы участников. С января 2004 года оно транслировалось в различных форматах на канале NBC в течение пятнадцати сезонов, последний сезон прошел в 2017 году.

Дональд Трамп сделал карьеру в сфере недвижимости и стал звездой телевидения, театрально и лично выгоняя участников с работы в конце каждого эпизода реалити-шоу The Apprentice. Выживали только сильнейшие. А слабым конкурсантам в лицо говорили об их недостатках и в итоге отправляли домой, сопровождая изгнание фирменной фразой «Ты уволен!».

Дональд Трамп был ведущим шоу в течение первых четырнадцати сезонов, и шоу обеспечило ему популярность, которая способствовала его восхождению на пост президента Соединенных Штатов. После того, как Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента, NBC объявил, что актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер станет новым ведущим The Celebrity Apprentice, начиная с января 2017 года.

А монгольская версия оживилась благодаря монгольскому известному бизнесмену Чулууны Ганхуяг. Кроме того, Ч.Ганхуяг стал ведущим или «чэйрмэном» монгольского шоу The Apprentice.

Ганхуяг Чулуун Хутагт — монгольский бизнесмен, общественный деятель и бывший вице-министр финансов Монголии. По данным Richtopia, Ганхуяг входил в число 2500 крупнейших генеральных директоров в мире в 2015 году.

Ганхуяг Чулуун Хутагт начал свою карьеру в 1991 году в качестве супервайзера на Монгольской фондовой бирже, а через год начал заниматься семейным бизнесом. Он присоединился к отделу надзора Центрального банка после окончания Будапештского университета экономических наук в 1997 году. Затем в 1998 году он работал в проекте MicroStart ПРООН, сначала финансовым менеджером, а затем операционным менеджером, прежде чем стать исполнительным директором первой в Монголии небанковской микрофинансовой компании XAC (Золотой фонд развития) в 1999 году.

По инициативе Гана, как его называют на международном уровне, XAC впоследствии объединился с другим NBFI, Goviin Ekhlel, финансируемым USAID, с образованием XacBank, коммерческого банка с социальными полномочиями и задачами развития. Хутагт Ганхуяг занимал должность главного исполнительного директора XacBank и его материнской группы XAC-GE с момента основания в 2002 году до 2009 года. Затем он руководил усилиями по международному расширению TenGer Financial Group (ранее XAC-GE Group), пока не был назначен заместителем министра финансов Монголии в 2010 году. Он ушел в отставку после неудачной попытки занять место в парламенте Монголии в июне 2012 года. Он начал с должности исполнительного председателя Ard Financial Group (ранее Equity Investment Trust LLC, или EIT) с августа 2012 года по август 2014 года, когда он стал генеральным директором Ard Financial Group. Он является председателем большинства дочерних компаний Ard Holdings, таких как Ard Credit, Ard Insurance, Ard Securities.

Ard Financial Group приняла участие в приватизации Монгол Шуудан или Mongol Post в 2016 году и стала владельцем 31% акций почтовой сети Монголии. Ганхуяг является неисполнительным директором правления Mongol Post, котирующегося на Монгольской фондовой бирже под тикером MNP.

Ard Insurance (AIC) была размещена на IPO в октябре 2018 года, а Ard Credit (ADB) стала публичной в марте 2019 года. Ard Financial Group стала публичной компанией через RTO в августе 2019 года.

Он инициировал движение Investor Nation, чтобы продвигать более широкое общественное владение стратегическими активами в 2014 году, и придумал термин CryptoNation в 2017 году, возглавив переход Монголии в блокчейн и криптопространство. Под этими именами он ежегодно и раз в два года проводит общественные форумы и продвигает ArdCoin с 2018 года.

Ганхуяг Хутагт придумал фразу «Волчья экономика» для описания быстрорастущей экономики Монголии (похожей на «тигровую экономику» в Юго-Восточной Азии) в 2009 году. В том же году фраза была подхвачена и популяризирована в отчете Renaissance Capital.

В 2009 году Ганхуяг был номинирован на Форум молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума и стал куратором-основателем Улан-Баторского сообщества Global Shapers в 2011 году. В 2009 году он стал членом Глобальной инициативы по реорганизации социального предпринимательства Всемирного экономического форума, с 2010 года является национальным председателем движения Всемирного дня достоинства Монголии.

В октябре 2022 года Комиссия по финансовому регулированию зарегистрировала девять криптобирж, работающих в Монголии, в качестве поставщиков услуг виртуальных активов и предоставила им право официально работать. Одна из этих девяти бирж, iDAX, один из ведущих мировых поставщиков криптовалют, уделяет особое внимание торговле фьючерсами, вводя торговлю фьючерсами.

Самая успешная криптобиржа iDAX была создана Ганхуягом Чулуун.

iDAX — это совершенно новая международная версия платформы для торговли виртуальными активами DAX с наибольшим количеством пользователей в Монголии. Они работают с целью обеспечения максимально быстрой и быстрой доставки услуг криптовалюты, соответствующих международным стандартам.

