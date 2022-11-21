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В Монголии на конференции «Новое возрождение - цифровой архив» особое внимание уделено цифровому архивированию

CentralAsia (MNG) -  Во Дворце правительства под эгидой Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа прошла первая конференция архивистов и делопроизводителей на тему «Новое возрождение - цифровой архив».

Президент Хурэлсух Ухнаа в своем вступительном слове отметил, что сохранение оригинального материала архивистов, унаследовавших память о монгольском государстве на протяжении 800 лет, имеет начальный источник, восходящий ко временам императора Чингисхана. Он продолжал подчеркивать, что современные архивы и делопроизводство передаются из поколения в поколение после Народной революции 1921 года.

Далее он сказал: «В прошлом была сформирована правовая база и вся система архивного дела и делопроизводства, и теперь мы достигли эры цифровых архивов благодаря активной инициативе и практическому участию поколений архивистов. Поэтому конференция будет проводиться регулярно каждые 4 года для стимулирования деятельности архивистов.

Для ускорения развития отрасли особое внимание следует уделить следующим вопросам. Здесь:

Во-первых, особое внимание следует уделить поиску и установлению местонахождения национально-исторических документов, хранящихся в зарубежных странах, их возвращению в страну и восстановлению.

Во-вторых, изучать внедрение передового опыта других стран с современными технологиями и инновациями, переводить архивную деятельность на цифровой уровень и переводить наследие и документы, хранящиеся в архивах, в социальный, экономический и исследовательский оборот.

В-третьих, обогатить архивы новой сокровищницей для сохранения исторических событий, голосов исторических людей, документов.

В-четвертых, необходимо рассмотреть вопрос об обучении архивных работников, постепенном увеличении их заработной платы, совершенствовании знания ими иностранных и исходных языков. Помимо важности государственной политики, нам необходимо ваше активное участие и инновации.

Более 500 сотрудников приняли участие в конференции, целью которой было изменить прошлые уроки и будущие архивы и учетную деятельность.

источник: president.mn

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