На первый балетный конкурс Mongolian Grand Prix были отобраны ведущие артисты балета и команда

CentralAsia (MNG) - Государственный академический театр оперы и балета (ГАТОБ) организовал первый балетный конкурс Mongolian Grand Prix, объявил победителей и наградил их.

Более 200 артистов балета в возрасте от 6 до 25 лет соревновались в 8 номинациях.

В возрастной категории 6-8 лет в классическом сольном жанре первого балетного конкурса первое место заняла С.Оюухан, второе место – С.Дөлгөөн, третье место – П.Марал, почетное место – Э.Цэлмэг.

Возрастная категория 9-11 лет:

Первое место заняла О. Гэгээнээ, второе место – М. Номин, третье место – С. Анар, почетное место – Э. Урантөгс.

Возрастная категория 12-14 лет:

Первое место заняла Д.Бөртэ-Ужин, второе место заняла Д.Бөртжин, третье место заняла Э.Баясгалан, а почетное место –У.Анар.

Возрастная категория 15-19 лет:

Первое место заняла Б. Хулан, второе место – Э. Эгшиглен, третье место – А. Баяржавхлан, почетное место – Г. Дөлгөөнням.

Возрастная категория 16-25 лет в современном жанре:

Лучшими участниками стали О. Идэрбат, У.Мөнхжин, Х.Галтулга.

Возрастная категория 6-8 лет в классическом командном жанре:

Первое место заняла команда «Esmeralda's friends» академии балета Silfida, второе место заняла команда «Хатад» студии «Хатад» аймака Сэлэнгэ, третье место заняла команда «Light» студии «Dance garden», и команда «Gladness» студии Gladness получила почетное упоминание.

Возрастная категория 9-11 лет:

Первое место заняла команда "Viscaria" студии "Gladness", второе место – команда «Esmeralda's friends» академии балета Silfida, третье место – команда «Dance garden» Академии балета Silfida, и команда «Dance garden» студии «Dance garden II» получила почетное упоминание.

Возрастная категория 12-14 лет:

Победитель – «Little swans» Монгольской государственной консерватории, а второе место – коллектив «The swans» академии балета Silfida.

Главным судьей первого балетного конкурса был главный балетмейстер ГАТОБ Д. Дашлхагва. Судьи – руководитель ГАТОБ О.Ганбаатар, исполнительный директор состава ГАТОБ Э.Бэхтулга, заслуженная артистка государства Х. Гэрэлчимэг, преподаватель классического танца Монгольской государственной консерватории, Х. Мөнгөнхөлөг, преподаватель классического танца Монгольской государственной консерватории и заслуженная артистка государства Г. Цолмон, солистка ГАТОБ Б. Саруул, солист, заслуженный деятель культуры М. Од.

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