Результаты exit-poll: Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, получив более 80% голосов

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередных президентских выборах 20 ноября получил 82,45% голосов избирателей, на втором месте графа «Против всех» с 5,2% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола Международного института региональных исследований «Открытое общество». Проголосовать на выборах главы государства пришли 69,43% граждан Казахстана.

При этом Институт общественной политики партии Amanat (бывшая Nur Otan) приводит результаты экзит-полов, по которым за Токаева проголосовали 85,52% казахстанцев, отметку в графе «Против всех» поставили 3,40% избирателей.

На телемарафоне «Наша страна - наш выбор» в эфире государственного телеканала привели данные экзит-полов от института комплексных социальных исследований «Социс-А», согласно которым Токаев набрал 82,2% голосов избирателей, на втором месте графа «Против всех» с 4,22% голосов.

По данным Международного института региональных исследований «Открытое общество», другие кандидаты набрали менее трех процентов голосов. За главу ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаева проголосовали 2,67% избирателей. Общественный деятель Каракат Абден набрала 2,61% голосов, экономист Мейрам Кажыкен — 2,43%, представитель Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев — 1,93%, правозащитница Салтанат Турсынбекова — 1,44%.

ЦИК Казахстана планирует объявить предварительные итоги выборов в понедельник в первой половине дня.

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