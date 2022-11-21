Заслуженный артист и экс-депутат Монголии С.Жавхлан: «Я начну второго этапа проекта «Хамаг Монгол II». Видео

Жавхлан Саманд

CentralAsia (MNG) - В 2013 году автор легендарного проекта «Хамаг Монгол» — («Все Монголы»), объединяющего монголов всего мира, заслуженный артист и экс-депутат Монголии Жавхлан Саманд начал свой проект.

Цель проекта «Хамаг Монгол», инициированного заслуженным деятелем искусств Монголии, популярным певцом Жавхланом, – это духовное объединение монгольских народов, живущих в разных странах через искусство и культуру. Недаром фестиваль проходил под лозунгом «Планета! Слушай! Поют монголы!».

Тогда он сказал: «С детства я гордился Монголией, ее историей и культурой. Моя мать была историком, отец — поэтом. Так что в кругу семьи с детства я был наслышан историями о величестве традиции, культуры монгольских народов. Моя гордость и патриотизм с годами выросли в мои жизненние ценности и стремления. Во время гастролей и визитов в рамках «Хамаг Монгол» я встречался с представителями старшего поколения. В большинстве случаев нас встречали с улыбками и словами благодарности. В Тыве, когда мы заходили в гости к семье скотовода-пастуха, его мать заплакала от радости. В Калмыкии на улице люди выражали благодарность, приглашали в гости домой к себе. Многие адресовали нам слова уважения такими выражениями: «Мы молимся за Монголию и монгольские народы», «Судьба всех монгольских народов пусть будет богатой, великой и чистой». Мне было очень приятно, что все люди монгольской национальности ждали и ждут нас с теплыми объятиями и с большой ностальгией, стремятся друг к другу, объединяются культурой и традицией. Это замечательно, что мои партнеры проекта «Хамаг Монгол» встречались, преодолев 6 тыс. километров и сумели вместе организовывать 5 концертов для своих народов. Можно сказать, что после раздробленности Монгольской империи в 1500-е годы, народы одной крови так не собирались. Везде тепло встречали проект «Хамаг Монгол».»

А в этом году он заявил, что начинает второго этапа проекта «Хамаг Монгол II».

В 2014 году один из участников проекта, калмыцкий певец Дима Шараев сказал: ««Хамаг Монгол» дал мне веру в будущее! А именно, что, благодаря нашим песням, фольклору, национальной одежде, традициям, наш язык и культура не померкнут!

Именно нам, молодым, необходимо сегодня осознать значимость своего народа во всем мире. У меня часто в голове возникает один вопрос: что же будет с моим народом через 50 лет? Видя, как повсеместно не говорят на родном языке. От лица своих друзей и сам лично хочу обратиться ко всем: Кюндтя Улан Залатнр, благодаря народным песням, традициям и национальной одежде мы хоть как-то замедлим процесс вымирания родного языка! Более того, будем прогрессирующими темпами пропагандировать родной язык, сделаем его модным, несмотря на наше сегодняшнее очень сложное время».

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