Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах.

«Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства, – подчеркнул Назарбаев. – Желаю, чтобы вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа».

По данным экзит-полов, Токаев набрал свыше 80% голосов и с большим отрывом одержал победу на президентских выборах.

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