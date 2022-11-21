Токаев назвал исторической свою победу на выборах президента Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президентская кампания Касым-Жомарт Токаева, одержавшего победу по данным экзит-полов, войдет в историю Казахстана. Такое мнение высказал сам Токаев, выступая перед членами своего штаба.

После объявления итогов Exit poll Токаев выступил перед членами штаба и назвал завершившуюся выборную кампанию «исторической». «Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты Exit Poll. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Я думаю, что мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе», – заявил он.

По мнению Токаева, выборы прошли «в соответствии с законом», всем кандидатам в президенты были предоставлены «равные возможности»: «Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто».

Действующий президент убежден, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы. Он заверил, что в Казахстане начнут последовательно осуществлять конституционную реформ, которая приведет к новой форме политического устройства страны.

Кардинальные изменения, по словам главы государства, произойдут в экономике:«Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству!».

По данным экзит-полов, за Токаева проголосовали более 82%, а на втором месте оказалась графа «против всех». В первой половине следующего года в Казахстане пройдут парламентские выборы.

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