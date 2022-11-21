Из-за боевых действий в Украине потеряли работу 5 млн человек

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CentralAsia (CA) - Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная рассказала о последствиях боевых действий для рынка труда. По ее словам, бои идут на украинских территориях, где ранее были трудоустроены 10 млн человек. Работу потеряли 5 млн украинцев. Министр также сообщила о росте безработицы.

«Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 млн человек. По меньшей мере 5 млн человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 млн человек. Существенно вырос уровень безработицы»,— сказала Татьяна Бережная на польско-украинском экономическом форуме, ее слова приводит Минэкономики Украины.

Как сообщила Бережная, для стабилизации ситуации на рынке труда ее министерство запустило несколько программ. Среди них — доступное кредитование для граждан, поддержка бизнеса с помощью государственных грантов, а также релокация предприятий на безопасные территории.

В августе государственный долг Украины вырос до 68% ВВП. За первое полугодие он увеличился с $97,96 млрд до $105,39 млрд. Международный валютный фонд прогнозирует госдолг Украины по итогам 2022 года на уровне 86% ВВП.