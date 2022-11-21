Съемочная группа фильма «Харбин» с участием южнокорейских актеров категории «А» прибыла в Монголию

CentralAsia (MNG) - Корейские актеры класса «А» Хён Бин и Ли Дон Ук планируют приехать в Монголию для съемок фильма, сообщали ранее монгольские СМИ.

Историческая драма «Харбин» будет сниматься в Южной Корее, Латвии и Монголии, в главных ролях Хён Бин, главный герой фильма «Crush landing on you», и Ли Дон Ук, главный герой сериала «История девятихвостого лиса», которые покорили мир в 2019 году. Съемки фильма официально стартовали вчера в Монголии.

В первую очередь приехала съемочная группа, операторы и режиссеры, которые изучают локацию для съемок.

Ранее в Монголии снимался корейский фильм «Crush landing on you».

Фильм «Харбин» рассказывает историю корейских борцов за независимость против японского колониализма в китайском городе Харбине в начале 1900-х годов, которые намеревались вернуть утраченную родину.

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