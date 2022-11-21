Сирийские курды сообщили о гибели 30 человек из-за обстрелов Турции

CentralAsia (CA) - Не менее 30 человек погибли из-за массированных ударов турецких войск по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Среди них 15 мирных жителей и 15 солдат сирийской армии. Об этом сообщил вещающий из Ирака телеканал Rudaw со ссылкой на генеральное командование Сирийских демократических сил.

20 ноября Минобороны Турции начало военную операцию «Коготь-меч» против формирований курдов в Сирии и Ираке. За день турецкие войска уничтожили 89 целей, среди них убежища и склады боеприпасов.

Турция считает Рабочую партию Курдистана в Сирии и Сирийские демократические силы виновными в теракте на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. Во время теракта погибли шесть человек, были ранены как минимум 80 человек.