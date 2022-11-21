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ЦИК сообщил о победе Токаева на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал на выборах 20 ноября 81,31% голосов избирателей, сказал в понедельник в ходе заседания комиссии председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

По данным Абдирова, общее число казахстанцев, согласно уточненным спискам избирателей, составило 11 953 465, а бюллетени получили 8 300 046 человек, или 69,44%.

Избиратели, по предварительным подсчетам, отдали свои голоса следующим образом:

Касым-Жомарт Токаев — 6 456 392 голоса, или 81,31%;

Каракат Абден — 206 206 голосов, или 2,6%;

Нурлан Ауесбаев — 176 116 голосов, или 2,22%;

Жигули Дайрабаев — 271 641 голос, или 3,42%;

Мейрам Кажыкен — 200 907 голосов, или 2,53%;

Салтанат Турсынбекова — 168 731 голос, или 2,12%;

против всех — 480 484 голоса, или 5,8%.

Отмечается, что окончательные результаты будут озвучены позднее, так как только сегодня, 21 ноября закрылся последний избирательный участок в Сан-Франциско.

Председатель ЦИК напомнил, что в соответствии с конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», территориальные избирательные комиссии в течение двух дней после подсчета голосов должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. Таким образом, итоги внеочередных президентских выборов будут установлены на заседании Центризбиркома дополнительно.

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