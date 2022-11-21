Пять человек погибли в стрельбе в ЛГБТ-клубе в Колорадо

CentralAsia (CA) - В клубе в штате Колорадо в США произошла стрельба. В результате погибли минимум пять человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщила радиостанция KRDO со ссылкой на полицию. Газета The New York Times (NYT) отмечает, что Club Q, в котором стреляли, считается ЛГБТ-клубом.

Стрельба произошла в ночь на 20 ноября в клубе Club Q в городе Колорадо-Спрингс. Первые сообщения о стрельбе полицейские получили в 23:57 по местному времени. На сообщение о стрельбе выехали все четыре патрульных подразделения города. Как уточняет KRDO, полицейские не принимали участия в перестрелке, при этом сам предполагаемый стрелок также ранен. Его задержали почти сразу после начала стрельбы.

Сейчас подозреваемый находится под охраной полиции в больнице. KRDO не уточняет, какие травмы получил стрелок. Полицейские отказались комментировать СМИ мотивы, по которым подозреваемый мог начать стрельбу.

В сообщении Club Q в Facebook, стрельба названа «бессмысленной атакой» на ЛГБТК+ сообщество. Администрация клуба также поблагодарила клиентов, которым удалось обезвредить стрелка.