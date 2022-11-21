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Пограничники Белоруссии сообщили о пересечении границы вооруженным человеком со стороны Украины

CentralAsia (CA) -  Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что 19 ноября в районе пункта Словечно вооруженный человек пересек границу со стороны Украины. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данным ведомства, мужчина снимал фото и делал видео местности, а также «искал или устанавливал» что-то в снегу. Удалось ли задержать мужчину — в комитете не сообщили.

«Инцидент произошел вчера, 19 ноября, около 16:00. Видеокамера в железнодорожном ппр Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси»,— говорится в сообщении пограничного комитета.

14 ноября МВД Белоруссии усилило меры безопасности граничащих с Украиной Брестской и Гомельской областей. 16 ноября в госпогранкомитете рассказали о сбитом в 100 м от украинско-белорусской границы беспилотнике. По данным службы, он использовался для разведки средств охраны границы, для этого у беспилотника была камера. 29 октября в ведомстве заявили, что на границе был обнаружен украинский БТР-80 и группа военных.

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