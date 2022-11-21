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Боррель выступил за строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход РФ
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель

CentralAsia (KZ) -  Евросоюзу нужно углублять сотрудничество со Средней Азией, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, нужно задействовать потенциал региона в энергетических поставках, импорте критически важного сырья и в новых транспортных коридорах в обход России.

Боррель считает, что Россия и Китай продолжают играть ведущую роль в Средней Азии. Вместе с тем, по его мнению, страны этого региона стараются диверсифицировать отношения и видят подходящего партнера в Евросоюзе.

«Как ЕС, мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами. Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России»,— написал Боррель в блоге по итогам поездки в Центральную Азию. Он отметил, что речь идет о Транскаспийском коридоре, развитие которого обсуждалось во время его визита в Казахстан.

Жозеп Боррель во время визита в Центральную Азию заявил, что ЕС лидирует по объемам инвестиций в страны региона и опережает по этому показателю Россию и Китай. Страны Евросоюза за последние 10 лет инвестировали в государство Центральной Азии €105 млрд.

В Самарканде на прошлой неделе прошел первый саммит Организации тюркских государств. На саммите намечали планы по усилению политического, экономического и культурного сотрудничества членов ОТГ и много говорили о вековой роли тюркского мира — «соединять Восток и Запад, сближая мировые цивилизации».

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