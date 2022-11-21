Дело миллиардера Усманова вызвало разногласия между Германией и Узбекистаном, - Spiegel

Алишер Усманов.

CentralAsia (CA) - Расследование в Германии в отношении российского бизнесмена узбекистанского происхождения Алишера Усманова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, обострило дипломатические отношения между Германией и Узбекистаном. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, между дипломатами двух стран была проведена серия «кризисных переговоров», в том числе вызов посла Германии в Ташкенте Тило Клиннера в МИД Узбекистана в конце сентября, пишет издание.

Посол Узбекистана в Берлине Набижон Касимов обращался в МИД Германии с просьбой о встрече с Федеральным управлением уголовной полиции, но безуспешно, сообщает Spiegel.

Ранее сообщалось об обысках, проведённых полицией Германии 21 сентября на 24 объектах, предположительно связанных с Алишером Усмановым. Через неделю немецкая полиция также обыскала яхту миллиардера на севере страны.

Spiegel пишет, что предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 555 млн евро с 2014 по 2022 год.

Представители предпринимателя в ноябре сообщили, что не получали официальных уведомлений о следственных действиях в швейцарском банке UBS в связи с подозрениями в отмывании денег. Бизнесмен раскрыл данные о доходах и расходах с середины 2000-х годов.

«В период с 2014 года господин Усманов оплачивал налоги по месту нахождения своих основных инвестиций, то есть в Российской Федерации. Это исключало необходимость повторной уплаты налогов с дохода в ФРГ», — сказано в комментарии его пресс-службы.

В начале ноября британская газета The Financial Times сообщила, что Узбекистан просил Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова. Издание писало, что, по заявлению узбекистанской стороны, ограничения мешают предпринимателю инвестировать в экономику страны.