Пентагон сообщил, что США оказали Украине помощь на $20 млрд

Ллойд Остин

CentralAsia (TM) - США предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд, и продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Индонезии.

«По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более $20 млрд помощи. Вы слышали наши заявления: «Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметил глава Пентагона.

По словам Остина, Украине активно помогают НАТО и другие страны, в том числе посредством контактной группы западных стран.

Он подчеркнул, что поддержка Украины — это международная задача. По его словам, Вашингтон видит, что Киев использует оказанную ему военную помощь и ВСУ «показывают успехи» на поле боя.

Ранее США сообщали, что размер военной помощи Украине с их стороны превысил $18 млрд. В сентябре Пентагон заключил контракты на вооружение на $1,2 млрд, чтобы восполнить запасы оружия после поставок Украине.

По информации CNN, к ноябрю у США начали заканчиваться запасы некоторого оружия и боеприпасов. В том числе армия нуждается в снарядах калибром 155 мм, зенитных ракетах Stinger, противорадиолокационных ракетах HARM, реактивных снарядах GMLRS и противотанковых ракетах Javelin.