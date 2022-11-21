экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число безработных в Узбекистане составляет 1,3 млн человек

CentralAsia (UZ) -  Трудовые показатели Узбекистана оглашены в статистических цифрах за январь-сентябрь 2022 года.

По данным Госкомстата, численность трудовых ресурсов составляет 19,5 млн человек.

Отмечается, что численность занятого населения составляет 13,8 млн человек, а уровень занятости составляет 68,0%.

Также количество безработных составило 1,3 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы в 8,6 процента.

Численность экономически неактивного населения составила 4,3 млн человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана. Видео
  • Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
  • Монгольская дзюдоистка представит ОАЭ на турнире Большого шлема в Токио


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com