Число безработных в Узбекистане составляет 1,3 млн человек

- Узбекистан, общество
- 14:46, 21 ноября 2022
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CentralAsia (UZ) - Трудовые показатели Узбекистана оглашены в статистических цифрах за январь-сентябрь 2022 года.
По данным Госкомстата, численность трудовых ресурсов составляет 19,5 млн человек.
Отмечается, что численность занятого населения составляет 13,8 млн человек, а уровень занятости составляет 68,0%.
Также количество безработных составило 1,3 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы в 8,6 процента.
Численность экономически неактивного населения составила 4,3 млн человек.
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