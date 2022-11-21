Число безработных в Узбекистане составляет 1,3 млн человек

CentralAsia (UZ) - Трудовые показатели Узбекистана оглашены в статистических цифрах за январь-сентябрь 2022 года.

По данным Госкомстата, численность трудовых ресурсов составляет 19,5 млн человек.

Отмечается, что численность занятого населения составляет 13,8 млн человек, а уровень занятости составляет 68,0%.

Также количество безработных составило 1,3 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы в 8,6 процента.

Численность экономически неактивного населения составила 4,3 млн человек.