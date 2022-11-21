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Зеленский рассказал, сколько ракет выпустила Россия по Украине с начала военных действий

CentralAsia (CA) -  За 270 дней военных действий российская армия запустила по Украине более 4700 ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам международной организации Франкофонии.

Он также упомянул один из последних массированных ударов 15 ноября, когда по Украине выпустили около ста ракет.

«Сто разных ракет против наших городов. Против жилых домов. Против предприятий. Против электростанций. Знаете, что такое ракетный удар? Это более 20 млн человек без света. Такой был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях — из-за ракетного поражения энергетики», — рассказал Зеленский.

В своем выступлении президент также напомнил о «формуле мира», которую предлагают украинские власти для окончания боевых действий.

«Украинская формула мира очень четкая, и каждый ее пункт абсолютно проработан.

Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны», - напомнил он.

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