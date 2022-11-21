В Индонезии около 46 человек погибли в результате землетрясения

CentralAsia (CA) - Около 46 человек погибли, как минимум 700 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ява. Об этом сообщает глава администрации города Чианджур, одного из крупнейших городов на Западной Яве Герман Сухерман.

«По последним данным, погибло 46 человек. Жертвы продолжали поступать из многих районов. Около 700 человек получили ранения», - сообщил он телеканалу Kompas TV.

У большинства пострадавших зафиксированы переломы.

По данным AP, Чианджур стал эпицентром землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло сегодня, 21 ноября.

Глава Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Индонезии заявил, что в результате пострадали десятки зданий, в том числе исламская школа-интернат и больница. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется, передает агентство.

Землетрясение ощущалось и в столице Индонезии городе Джакарта.