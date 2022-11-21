Турецкий город Каркамыш попал под обстрел со стороны Сирии, есть погибшие

CentralAsia (CA) - Турецкий город Каркамыш, расположенный на границе с Сирией, подвергся ракетному обстрелу. В результате взрывов погибли по меньшей мере три человека и шесть получили ранения. Среди погибших есть один ребенок. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По данным телеканала, члены Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», находящиеся в Сирии, выпустили по городу пять ракет. Повреждены школа, два здания и автомобиль.

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Вчера, 20 ноября, Минобороны Турции заявило, что 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов, были уничтожены в результате авиаударов по базам курдских боевиков в северных частях Ирака и Сирии. По данным СМИ, в результате ударов несколько сирийских военных погибли в провинциях Хасеке и Алеппо.

13 ноября в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, ранены более 80. По словам Сойлу, предварительные данные указывают на то, что за терактом стоят запрещенные в Турции организации — Рабочая партия Курдистана и Партия демократического единства, которые действуют в Сирии. Представители организаций отрицают свою причастность к теракту.