экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Турецкий город Каркамыш попал под обстрел со стороны Сирии, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  Турецкий город Каркамыш, расположенный на границе с Сирией, подвергся ракетному обстрелу. В результате взрывов погибли по меньшей мере три человека и шесть получили ранения. Среди погибших есть один ребенок. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По данным телеканала, члены Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», находящиеся в Сирии, выпустили по городу пять ракет. Повреждены школа, два здания и автомобиль.

Вчера, 20 ноября, Минобороны Турции заявило, что 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов, были уничтожены в результате авиаударов по базам курдских боевиков в северных частях Ирака и Сирии. По данным СМИ, в результате ударов несколько сирийских военных погибли в провинциях Хасеке и Алеппо.

13 ноября в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, ранены более 80. По словам Сойлу, предварительные данные указывают на то, что за терактом стоят запрещенные в Турции организации — Рабочая партия Курдистана и Партия демократического единства, которые действуют в Сирии. Представители организаций отрицают свою причастность к теракту.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Министр обороны Китая провел онлайн-встречу с монгольским коллегой
  • Турция нанесла удары по курдским районам Сирии и Ирака после теракта
  • В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com