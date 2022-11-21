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Польша согласилась разместить немецкие ПРО Patriot на границе с Украиной

CentralAsia (CA) -  Власти Польши приняли предложение Германии о размещении на территории страны дополнительной системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак. Установить ПРО планируют на польско-украинской границе.

«Я с удовлетворением принял предложение немецкого министра обороны о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система размещалась на границе с Украиной»,— написал Блащак на своей странице в Twitter.

О предложении Берлина поставить Польше истребители Eurofighter и систему ПРО Patriot для обеспечения дополнительной безопасности воздушного пространства ранее рассказала глава немецкого Минобороны Кристине Ламбрехт.

В интервью немецкому изданию Rheinische Post Ламбрехт подчеркнула, что «главная ответственность» НАТО состоит в том, чтобы альянс «не стал стороной войны». Она отметила, что польские власти и их союзники «благоразумно отреагировали» на инцидент с падением обломков ракеты в Польше.

15 ноября на польскую деревню Пшеводув, находящуюся рядом с украинской границей, упала ракета, в результате чего погибли два гражданина Польши. Варшава и Вашингтон сообщили, что на деревню упали обломки украинской ракеты ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ракета была российской. Однако, по его словам, пока никто в мире не обладает достоверными сведениями о произошедшем.

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