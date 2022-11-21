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Казахстан и Узбекистан готовятся подписать договор о демаркации границы, - МИД РК
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.

CentralAsia (KZ) -  Казахстан и Узбекистан готовятся подписать договор о демаркации границы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«С 14 по 19 ноября в Ташкенте состоялась сотая встреча делегаций правительств Казахстана и Узбекистана в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Стороны подготовили к подписанию проект соглашения о демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном и проекты итоговых документов о демаркации границы, которые считаются дополняющими указанное соглашение», - сказал он.

Смадияров добавил, что стороны также подписали итоговый протокол о работе совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии.

При этом во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что переговоры проходили в характере дружбы и взаимопонимания.

Месяц назад был подготовлен проект договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.

Протяженность демаркированной линии государственной границы составляет 2356.666 км. Сторонами на линии государственной границы установлен всего 1 301 пограничный знак.

Договор предусматривает, что после вступления его в силу стороны каждые 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы.

По согласованию сторон сроки проверки могут быть изменены, а также могут проводиться совместные проверки обозначения линии государственной границы на ее отдельных участках.

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