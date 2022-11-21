Запорожская АЭС поставлена на риск атомной аварии, - глава «Росатома»

CentralAsia (CA) - За выходные совершено не менее 30 атак на Запорожскую атомную станцию в Украине. Об этом сегодня, 21 ноября 2022 года, во время международного форума «АТОПЭКСПО-2022» журналистам сказал генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Бьют по хранилищу работавшего топлива, по специальному корпусу, где находится узел свежего топлива, по транспортным магистралям. Повреждены некоторые резервные генераторы. Мы, практически всю ночь были в переговорах с МАГАТЭ. Знаем, что Рафаэль Росси был в переговорах с европейскими лидерами, донес эту озабоченность.

По его словам, благодаря стараниям МАГАТЭ с сентября прожили достаточно спокойный период на Запорожской станции, были акции устрашения, но они не касались прямых угроз безопасности станции. «Продолжает на площадке работать миссия МАГАТЭ- 4 человека, представители разных стран. Они воочию видят, кто и где стреляет. Вопрос, конечно, не является никаким секретом, обстрелы ведут ВСУ», - заявил он.

Лихачев добавил, что корпорация поддерживает коллектив станции, который в таких условиях продолжает работать.

«На прошлой неделе управляющий совет МАГАТЭ, состоящий большей части из представителей западных стран, принял определенную резолюцию с определенную резолюцию с определенными оценками. На мой взгляд, это недопустимый и неадекватный документ. Видимо, Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением, карт-бланшем вести по станции огонь. Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии. Очевидно, что Киев считает допустимым ядерный инцидент. Насколько он большой? Радиоактивность спрашивать не будет. Он навсегда изменит ход истории в Европе, не дай бог. Нужно сделать все, чтобы не просто прекратились обстрелы, чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность атомной станции», - заключил он.

Запорожская АЭС (ЗАЭС; укр. Запорізька АЕС) — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Это самая крупная электростанция в Европе.