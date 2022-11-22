Эксперты из Центральной Азии и Монголии обсудили защиту объектов, уязвимых для терактов

CentralAsia (MNG) - Более 55 экспертов из Центральной Азии и Монголии собрались в Ташкенте с 16 по 18 ноября, чтобы обсудить, как лучше защитить уязвимые объекты, такие как критическая инфраструктура и уязвимые объекты, от террористических атак. Мероприятие дало возможность повысить готовность государств-участников и предоставить платформу для диалога по защите трансграничной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Семинар был организован Подразделением ОБСЕ по борьбе с терроризмом Департамента транснациональных угроз (TNTD), Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане, Контртеррористическим управлением ООН (UNOCT), Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета ООН (UNCTED) и ИНТЕРПОЛ. Он также включал вклад всех полевых операций ОБСЕ в Центральной Азии и участие делегации из Монголии.

«Этот семинар отражает уникальные преимущества ОБСЕ в созыве многоуровневых партнеров, предоставлении экспертам места для обмена опытом и передовой практикой, а также в продвижении наших общих приоритетов в борьбе с терроризмом с соблюдением прав человека», – отметил исполняющий обязанности главы миссии координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане Ханс-Ульрих Им.

Участники мероприятия внесли свой вклад в важные дискуссии, касающиеся национальных подходов со всего региона ОБСЕ, международно-правовой базы для защиты уязвимых целей, государственно-частного партнерства, роли гражданской безопасности и общественности, а также важности подходов к рассмотрению жалоб на нарушение прав человека в борьбе с терроризмом атаки такого характера.

«Государства имеют право принимать меры для защиты уязвимых целей от террористических атак — действительно, их обязательство делать это основано на международном праве в области прав человека, включая обязательства в отношении права на жизнь. Любые такие действия — будь то превентивные или ответные — должны сами по себе соответствовать международному праву прав человека и учитывать гендерные аспекты», — поясняется в мандате Специального докладчика ООН по поощрению и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом.

Семинар следует за аналогичным мероприятием для государств-участников из Юго-Восточной Европы в 2019 году и «Семинаром экспертов в масштабах ОБСЕ по повышению устойчивости «мягких» целей к террористическим атакам посредством государственно-частного партнерства», который состоялся в декабре 2019 года. Дополнительные мероприятия полевых миссий ОБСЕ включают региональный онлайн-учебный семинар Центра ОБСЕ в Ашхабаде по противодействию терроризму с упором на защиту критически важной инфраструктуры в июне 2022 года.

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