Монголия в день рождения Чингисхана закроет все погранпереходы

CentralAsia (MNG) - День гордости Монголии (монг. Монгол бахархалын өдөр) — национальный праздник в Монголии. В этом году этот праздник приходится на 24 ноября. Указом правительства этот праздник в честь 860-летия со дня рождения Чингисхана назван «День монгольской гордости».

День национальной гордости Монголии отмечается как государственный праздник с 2012 года.

День рождения Великого Хаана ежегодно отмечается в первый день первого зимнего месяца по монгольскому лунному календарю.

Монголия и Китай договорились закрывать пограничные переходы в официальные праздничные дни.

«Все пограничные переходы Монголии и Китая будут закрыты 24 ноября 2022 года. Будет открыт только самый крупный автомобильный пункт пропуска «Алтанбулаг» между Монголией и Россией. Однако аэропорт Чингисхан будет работать по международному расписанию», — сказано в сообщении Главного управления охраны границы Монголии.

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