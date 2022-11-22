экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Тапан Мишра: Международная нестабильность влияет на все общество и экономику Монголии

CentralAsia (MNG) -  21 ноября Постоянное представительство ООН и Программа развития ООН совместно с Министерством экономики и развития организовали семинар на тему «Влияние международной нестабильности на социально-экономическую ситуацию Монголии» в отеле Novotel.

В то время, когда глобальный экономический рост замедляется, потрясения на рынках товаров, продуктов питания, энергии и финансовых рынков являются серьезной проблемой для Монголии, которая реализует новую политику восстановления экономики. На встрече было представлено исследование социально-экономических последствий международной нестабильности, проведенное ООН.

По словам постоянного координатора ООН в Монголии Тапана Мишры, согласно текущим исследованиям и ситуации, геополитический кризис между Россией и Украиной влияет на экономику Монголии, повышая цены на продукты питания и товары народного потребления. Здесь рост цен в основном влияет на предложение таких продуктов, как мука, растительное масло, топливо. Кроме того, она затрагивает уязвимые слои общества. По его словам, это особенно актуально для семей с тремя и более детьми и матерей-одиночек.

Тапан Мишра
Тапан Мишра

«Мы хотели бы выделить показатели основного влияния на представленные сегодня результаты исследования. Во-первых, мы дадим предложения о том, какие изменения в политике и действия должны быть предприняты правительством Монголии для преодоления кризиса. Во-вторых, это будет базовый показатель исследования состояния экономического развития страны, выдаваемый ООН. Это исследование послужит индикатором основных данных для подготовки документа о стратегии развития страны в сотрудничестве с правительством Монголии на следующие 5 лет», — сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Эксперты из Центральной Азии и Монголии обсудили защиту объектов, уязвимых для терактов
  • The Apprentice Mongolia-2022 — монгольская версия шоу Трампа возвращается…
  • Тапан Мишра: Международная нестабильность влияет на все общество и экономику Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com