Тапан Мишра: Международная нестабильность влияет на все общество и экономику Монголии

CentralAsia (MNG) - 21 ноября Постоянное представительство ООН и Программа развития ООН совместно с Министерством экономики и развития организовали семинар на тему «Влияние международной нестабильности на социально-экономическую ситуацию Монголии» в отеле Novotel.

В то время, когда глобальный экономический рост замедляется, потрясения на рынках товаров, продуктов питания, энергии и финансовых рынков являются серьезной проблемой для Монголии, которая реализует новую политику восстановления экономики. На встрече было представлено исследование социально-экономических последствий международной нестабильности, проведенное ООН.

По словам постоянного координатора ООН в Монголии Тапана Мишры, согласно текущим исследованиям и ситуации, геополитический кризис между Россией и Украиной влияет на экономику Монголии, повышая цены на продукты питания и товары народного потребления. Здесь рост цен в основном влияет на предложение таких продуктов, как мука, растительное масло, топливо. Кроме того, она затрагивает уязвимые слои общества. По его словам, это особенно актуально для семей с тремя и более детьми и матерей-одиночек.

Тапан Мишра

«Мы хотели бы выделить показатели основного влияния на представленные сегодня результаты исследования. Во-первых, мы дадим предложения о том, какие изменения в политике и действия должны быть предприняты правительством Монголии для преодоления кризиса. Во-вторых, это будет базовый показатель исследования состояния экономического развития страны, выдаваемый ООН. Это исследование послужит индикатором основных данных для подготовки документа о стратегии развития страны в сотрудничестве с правительством Монголии на следующие 5 лет», — сказал он.

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