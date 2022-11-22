Монгольский атлет завоевал бронзовую медаль на открытом ЧМ среди мужчин в экипировке 2022 года

Чанрав Шуурай

CentralAsia (MNG) - Открытый чемпионат мира по пауэрлифтингу с экипировкой 2022 был организован Международной федерацией пауэрлифтинга в Выборге, Дания, с 14 по 19 ноября.

В этом турнире соревновались семь монгольских пауэрлифтеров под руководством тренера Д. Баттулга, который является генеральным секретарем Монгольской объединенной федерации пауэрлифтинга (MОФП), и Чанрав Шуурай завоевал бронзовую медаль в мужской категории до 120 кг.

Это его четвертая медаль в категории жим лежа на открытом чемпионате мира по пауэрлифтингу с экипировкой, ранее он завоевал одну серебряную и две бронзовые медали.

Тильеубёрд Сайфолла

Кроме того, монгольский спортсмен Тильеубёрд Сайфолла, выступавший в категориях приседания 400 кг, жима лежа 275 кг и становой тяги 310 кг соответственно, занял 4-е место на Открытом чемпионате мира среди мужчин в экипировке 2022 года, подняв в сумме 985 кг.

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